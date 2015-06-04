Автоколонна с гуманитарной помощью от Штаба Ахметова остается в Павлограде еще на сутки

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Гуманитарного штаба Рината Ахметова, автоколонна из 39 большегрузных автомобилей с продуктами от Штаба Ахметова для мирных жителей Донбасса, которая утром 3 июня отправилась из Днепропетровска в Донецк, была остановлена в Павлограде Днепропетровской области из-за закрытия блокпостов в районе Марьинки, где вчера шли активные боевые действия.

В Павлограде находится Григорий Колдунов, директор Гуманитарного штаба Рината Ахметова, который прокомментировал дальнейшее движение колонны:

«Поскольку все блокпосты на въезд и выезд из Донецка по-прежнему закрыты, мы оставляем автоколонну в Павлограде еще на одну ночь. Надеемся, что завтра нам удастся возобновить движение. В противном случаем мы будем вынуждены развернуть машины обратно на склад в Днепропетровск, поскольку не выдерживается температурный режим для некоторых продуктов. Нам крайне необходимо продолжить поставку продуктов на этой неделе. Иначе могут возникнуть проблемы с выдачей наборов выживания детям, старикам и другим социально незащищенным категориям мирного населения Донбасса».