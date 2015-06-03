Заявление Штаба Ахметова в связи с возобновлением военных действий в Марьинке

Гуманитарный штаб Рината Ахметова выражает соболезнования семьям мирных жителей, погибших в результате обстрелов, и заявляет о готовности предоставить медицинскую помощь всем пострадавшим мирным жителям в результате сегодняшней эскалации военного конфликта в Марьинке и Донецке.

В Гуманитарном штабе крайне обеспокоены сообщениями о возобновлении военных действий, в ходе которых сегодня снова страдает мирное население. По данным Гуманитарного штаба, в результате боевых столкновений сегодня в Донецке и Марьинке уже погибли 3 мирных жителя, 10 человек госпитализированы с ранениями различной степени тяжести, 18 человек получили легкие ранения, в том числе 1 ребенок.

Гуманитарный штаб выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших.

Ринат Ахметов поручил своему штабу связаться с родственниками пострадавших мирных жителей и оказать всю необходимую помощь, прежде всего – пострадавшим детям. Волонтеры уже обзванивают больницы, в которые могли привезти раненых мирных жителей, чтоб выяснить их состояние и необходимость помощи, прежде всего - медикаментами.

Мы просим родственников и знакомых раненых мирных жителей, а также всех, кому известна информация о пострадавших в результате военных действий 3 июня, обращаться на горячую линию Гуманитарного штаба 0800509001.