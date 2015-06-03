Автоколонна с продуктами от Штаба Ахметова остановлена
Автоколонна из 39 большегрузных машин с продуктами для мирных жителей Донбасса, которая сегодня утром отправилась из Днепропетровска в Донецк, остановила свое движение из-за сильных обстрелов пригорода Донецка. По сообщениям СМИ, в районе Марьинки возобновились активные боевые действия, и блокпосты в районе этого населенного пункта закрыты.
Как сообщили УНИАН в Гуманитарном штабе Рината Ахметова, принято решение остановить автоколонну с продуктами, сейчас машины находятся в Павлограде.
О дальнейших решениях по движению колонны будет сообщено дополнительно.
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Первая в июне автоколонна 20-го Гуманитарного рейса Рината Ахметова должна была доставить в логистический центр Штаба на «Донбасс Арене» 788 тонн продуктов: сахар, крупу, горох, муку, овсяные хлопья, макароны, подсолнечное масло, сгущенное молоко, соль, консервы из сардины, паштет. Данная помощь предназначена для самых социально незащищенных категорий мирного населения Донецкой и Луганской областей, которые находятся в зоне АТО: стариков, матерей-одиночек, инвалидов, детей-сирот и др.