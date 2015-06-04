Маски из клубники омолаживают кожу

Мы с нетерпением ждем лета. Вкусные ягоды и фрукты, теплый воздух, море…. Что может быть прекраснее? Сегодня остановим наше внимание именно на сочных и полезных летних ягодах. Их не только полезно кушать, но и использовать для приготовления разнообразных ягодных масок. Ведь они содержат много витаминов полезных для нашего здоровья и кожи. Надо научиться по максимуму, использовать лето с его щедрыми плодами.

С помощью ягодных масок вы без особого труда, в домашних условиях освежить и протонизировать кожу, насытить её витаминами, увлажнить, избавиться от высыпаний и прыщей, да и просто подарить себе прекрасное ягодное настроение. Это просто, полезно и доступно каждой из нас.

Клубника, в первую очередь, содержит витамин С, что уже говорит о её пользе для здоровья. Она уступает только смородине по содержанию витамина С. Также, присуща в ней фолиева кислота и йод. Она обладает мощным противовоспалительным и противомикробным свойством. Маски для лица из этой ягоды помогут вам избавиться от угревой болезни, они обладают отбеливающими свойствами, обновляют, омолаживают и питают кожу.