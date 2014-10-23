Клубника - самая "счастливая" ягода
16:20, 23 октября 2014Зарубежные новости
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Уникальный аромат клубники пробуждает счастливые воспоминания
Фото: УНИАН
Ученые из Университета Лондона назвали клубнику "самым счастливым фруктом", пишет pinu.com.ua со ссылкой на The Daily Mail.
Эксперты провели опрос, в ходе которого 86% респондентов признались, что чувствуют себя более расслабленно при одной мысли о поедании клубники.
По словам исследователя Барри Смита, уникальный аромат клубники пробуждает счастливые воспоминания. "Аромат трудно создать искусственным путем", - отметил специалист, говоря о безуспешных попытках производителей.
Менее "счастливыми фруктами" оказались яблоки, а также бананы и сливы, говорится в статье.
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