Клубника - самая "счастливая" ягода

Ученые из Университета Лондона назвали клубнику "самым счастливым фруктом", пишет pinu.com.ua со ссылкой на The Daily Mail.

Эксперты провели опрос, в ходе которого 86% респондентов признались, что чувствуют себя более расслабленно при одной мысли о поедании клубники.

По словам исследователя Барри Смита, уникальный аромат клубники пробуждает счастливые воспоминания. "Аромат трудно создать искусственным путем", - отметил специалист, говоря о безуспешных попытках производителей.

Менее "счастливыми фруктами" оказались яблоки, а также бананы и сливы, говорится в статье.