Лимон сделает кожу здоровой и красивой

Лимоны богаты витамином С и лимонной кислотой, они «порадуют» вашу кожу при использовании в течение долгого времени.

Витамин С – отличный антиоксидант, нейтрализующий действие свободных радикалов и повышающий выработку коллагена.

Лимонная кислота избавит вас от пигментных пятен, только не забывайте использовать крем с SPF, если вы наносите лимонный сок на кожу, тем более, что цитрусовые могут сделать вашу кожу более чувствительной к ультрафиолету, отмечает Марина Передо, доктор медицинских наук, дерматолог.

Вот некоторые способы применения солнечных желтых фруктов:

1. Осветляющее увлажнение: нужно смешать несколько капель кокосового молока с несколькими каплями лимонного сока. Молоко увлажняет кожу, а лимон очистит и осветлит ее.

2. Отбеливатель локтей и коленей. Если ваши локти и колени загрубели и потемнели – просто потрите их половиками лимона. Это как магия.

3. Комедоны: лимоны могут помочь в лечении акне. Смажьте лимонным соком проблемные участки, и ваши угри начнут исчезать прежде чем вы о них узнаете.

4. Отбеливатель зубов. Смешайте пищевую соду и лимонный сок, и один-два раза в неделю используйте при чистке зубов. Это обойдется гораздо дешевле, чем посещение стоматолога.

5. Заживление: несколько капель эфирного масла лимона, нанесенные на порез или ранку, помогут ей зажить быстрее.

6. Гоммаж для отшелушивания кожи. Нанесите немного лимонного сока на губы перед сном, и смойте его в первой половине дня: это поможет снять мертвые клетки кожи и сделает губы более ровными и гладкими. Правда этот способ не следует применять, когда у вас потрескавшиеся губы, или имеются заеды.

7. Укрепитель ногтей. Сделайте смесь из вашего любимого растительного масла (попробуйте оливковое масло) с лимонным соком, и помочь ваши ногти. Это хорошая практика, если ваши ногти сухие и ломкие, но это также отличный способ, чтобы помочь исправить ногти, которые пожелтевших.

8. Лимонный сок также может помочь лечить сухой кожи головы и перхоть.