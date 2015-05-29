За год нельзя увеличить продолжительность жизни на год - Квиташвили

В Украине низкая продолжительность жизни по сравнению с большинством государств Европы. Об этом в эфире Радио Свобода сказал министр здравоохранения Александр Квиташвили.

«На это влияет очень много факторов: качество жизни, окружающей среды, медицины в том числе. Новые технологии и новые методы лечения продлевают жизнь, надо к этому стремиться. Однако, если кто-то думает, что за год можно увеличить продолжительность жизни на год - это невозможно», - сказал Квиташвили.

Министр отмечает, что в Грузии показатели продолжительности жизни выше: в среднем для женщин - 76 лет, для мужчин - 70.

«Не думаю, что этот показатель в Грузии увеличивается. Он там стабильный последние 5-6 лет», - уточняет министр.

По данным ООН, в 2014 году продолжительность жизни украинцев составляла примерно 68 лет, в то время как в Европе самый высокий этот показатель в Швейцарии и составляет примерно 82.

Одним из мировых лидеров по продолжительности жизни является Япония, продолжительность жизни японцев в 2014 году составляла примерно 83 года.