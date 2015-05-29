Украина не в состоянии построить "Больницу будущего", деньги на которую собирал фонд Екатерины Ющенко

09:49, 29 мая 2015
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Деньги на этот проект в 2006 году собирали как пожертвования во время всеукраинского телемарафона. Всего было собрано 262 млн гривен

Министр здравоохранения Александр Квиташвили заявляет об отсутствии денег на «Детскую больницу будущего». Об этом он сказал в эфире Радио Свобода.

«Интересный замысел, но очень дорогостоящий. Пока у нас таких средств нет. Сейчас он у нас, скажем, «on hold», на паузе. Надеюсь, что запустим», - отметил он.

Как известно, «Детская больница будущего» - проект, инициированный женой бывшего президента Екатериной Ющенко. Деньги на него в 2006 году собирали как пожертвования во время всеукраинского телемарафона. Всего было собрано 262 млн гривен.

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