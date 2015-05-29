Украина не в состоянии построить "Больницу будущего", деньги на которую собирал фонд Екатерины Ющенко

Министр здравоохранения Александр Квиташвили заявляет об отсутствии денег на «Детскую больницу будущего». Об этом он сказал в эфире Радио Свобода.

«Интересный замысел, но очень дорогостоящий. Пока у нас таких средств нет. Сейчас он у нас, скажем, «on hold», на паузе. Надеюсь, что запустим», - отметил он.

Как известно, «Детская больница будущего» - проект, инициированный женой бывшего президента Екатериной Ющенко. Деньги на него в 2006 году собирали как пожертвования во время всеукраинского телемарафона. Всего было собрано 262 млн гривен.