Украина не в состоянии построить "Больницу будущего", деньги на которую собирал фонд Екатерины Ющенко
09:49, 29 мая 2015Страна
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Деньги на этот проект в 2006 году собирали как пожертвования во время всеукраинского телемарафона. Всего было собрано 262 млн гривен
«Детская больница будущего» - проект, инициированный женой бывшего
президента Екатериной Ющенко / Фото: УНИАН
Министр здравоохранения Александр Квиташвили заявляет об отсутствии денег на «Детскую больницу будущего». Об этом он сказал в эфире Радио Свобода.
«Интересный замысел, но очень дорогостоящий. Пока у нас таких средств нет. Сейчас он у нас, скажем, «on hold», на паузе. Надеюсь, что запустим», - отметил он.
Как известно, «Детская больница будущего» - проект, инициированный женой бывшего президента Екатериной Ющенко. Деньги на него в 2006 году собирали как пожертвования во время всеукраинского телемарафона. Всего было собрано 262 млн гривен.
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