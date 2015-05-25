Из Николаевской области 50 детей переселенцев и участников АТО отправят на отдых в Хорватию

Из Николаевской области 50 детей переселенцев и участников антитеррористической операции отправят на отдых в Хорватии с 16 июня по 3 июля.

Об УНИАН сообщили в Николаевской облгосадминистрации со ссылкой на главу ОГА Вадима Мерикова.

Ранее обладминистрация направила ряд писем в города-побратимы городов области с просьбой о содействии в оздоровлении детей вынужденных переселенцев и детей участников АТО.

Жупан Карловацкой жупании Иван Вучич прислал ответное письмо, в котором подтверждается их готовность принять 50 детей.

«Такой добрый жест со стороны нашего города-побратима, со стороны европейского государства говорит не только о поддержке, но и понимании всем мировым сообществом тех событий, которые сейчас происходят в Украине. От имени области я благодарю Ивана Вучича и всю хорватскую громаду за то, что откликнулись и нашли возможность оздоровить наших детей. Надеемся и на дальнейшее плодотворное сотрудничество», – отметил Мериков.