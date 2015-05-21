Около 300 детей переселенцев и детей участников АТО отправят на оздоровление в Хорватию

Из Днепропетровской области около 300 детей переселенцев, детей участников и погибших в антитеррористической операции, а также детей-сирот, отправят на оздоровление в Хорватию.

Об этом УНИАН сообщил советник председателя Днепропетровской облгосадминистрации Виталий Литвин.

«В этом году между Днепропетровской облгосадминистрацией и руководством Сплитско-Далматинской жупании (регион Хорватии) была достигнута договоренность об оздоровлении в Хорватии более 30 детей указанных категорий. В мае в ходе переговоров с хорватской стороной решено увеличить число детей, которые поедут отдыхать в эту страну почти до 300 человек. Сейчас профильные департаменты ОГА составляют списки этих детей», - отметил Литвин.

По его словам, первая группа в составе 128 детей и 14 сопровождающих их педагогов отправится из Днепропетровска в Киев, а дальше в Хорватию 29 мая. Отправка на оздоровление второй группы (до 150 детей) планируется на август.

Литвин сообщил, что финансирование переезда украинских детей из Киева к месту назначения , а также самого отдыха взяла на себя хорватская сторона.

В целом в Днепропетровской области проживают более 1 тыс. детей участников АТО и 5 тыс. детей временно перемещенных лиц.