Самые полезные добавки к чаю

Определенные добавки к чаю помогут не только разнообразить его вкус, а еще и сделать этот напиток полезнее, пишет novosti-n.org.

1. Анис

Его плоды полезно добавлять в чай, как только у вас появилось неприятное шероховатое ощущение в горле. Такой чай можно принимать и если кашель уже начался - вылечится получится гораздо быстрее.

2. Жасмин

Он помогает справиться с общим упадком сил и симптомами хронической усталости, поднимет пониженное артериальное давление и возбуждает аппетит.

3. Имбирь

Корень имбиря можно натирать на терке и заваривать кипятком или же добавлять кусочки сразу в заварку. Он превосходно согревает и бодрит, активизирует обмен веществ.

4. Календула

Цветы и семена календулы обладают бактерицидным действием, что может помочь при ангине или простуде.

5. Лаванда

Обладает успокаивающим и спазмолитическим средством. Такой чай окажет просто волшебное действие при бессоннице и неврозах.

6. Мята

Ее душистые листочки, заваренные с черным чаем могут успокоить и расслабить вечером. Мята помогает от несварения желудка, при температуре или критическом жаре во время простуды или гриппа. Мята снимет раздражение и уменьшит кашель при бронхите.