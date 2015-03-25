Имбирный напиток улучшит обмен веществ в организме
09:26, 25 марта 2015Страна
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Благодаря этому напитку нормализуется пищеварение, улучшается обмен веществ, он оказывает тонизирующее и общеукрепляющее действие на весь организм
Фото: foodclean.ru
Небольшое количество свежего корня имбиря (3-4 см) очистить от кожуры и мелко нарезать, залить 1 литром горячей воды, довести до кипения и варить на среднем огне 10 мин., процедить. После остывания добавьте щепотку молотой корицы и несколько столовых ложек сиропа шиповника.
Принимать в течение дня по 100-150 мл за полчаса до еды.
Благодаря этому напитку нормализуется пищеварение, улучшается обмен веществ, он оказывает тонизирующее и общеукрепляющее действие на весь организм.
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