За сутки в зоне АТО 8 украинских военнослужащих получили ранения

15:52, 21 мая 2015
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Об этом сообщил пресс-секретарь Администрации президента по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник сегодня на брифинге в Киеве

Эвакуация раненого с поля боя / Фото: УНИАН

За сутки в зоне проведения антитеррористической операции погиб один украинский военнослужащий, восемь получили ранения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь Администрации президента по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник сегодня на брифинге в Киеве.

По его словам, за минувшие сутки в зоне АТО на востоке Украины в результате боевых действий погиб один украинский военный, восемь бойцов получили ранения.

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