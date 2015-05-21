За сутки в зоне АТО 8 украинских военнослужащих получили ранения

За сутки в зоне проведения антитеррористической операции погиб один украинский военнослужащий, восемь получили ранения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь Администрации президента по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник сегодня на брифинге в Киеве.

По его словам, за минувшие сутки в зоне АТО на востоке Украины в результате боевых действий погиб один украинский военный, восемь бойцов получили ранения.