За сутки в зоне АТО 9 украинских военнослужащих получили ранения

За сутки в зоне проведения антитеррористической операции погибли трое украинских военнослужащих, девять - получили ранения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель Администрации президента по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

По его словам, за минувшие сутки в зоне АТО на востоке Украины в результате боевых действий погибли трое украинских военнослужащих, 9 бойцов получили ранения.

«Значительная часть потерь, а именно: 3 погибших и 5 раненых, связана с боевым столкновением, которое произошло вблизи поселка Катериновка Попаснянского района Луганской области», - уточнил Лысенко, отметив, что украинская разведывательная группа попала в засаду диверсионной группы противника.