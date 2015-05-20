Пятая автоколонна 19-го рейса Ахметова на пути в Донецк

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Гуманитарного штаба Рината Ахметова, утром 20 мая из Днепропетровска в Донецк отправилась пятая автоколонна 19-го Гуманитарного рейса Рината Ахметова с продуктами для мирных жителей Донбасса, которые находятся на неподконтрольных Украине территориях.

31 большегрузный автомобиль везет 620 тонн продуктов.

Сахар, крупа, горох, мука, овсяные хлопья, макароны, масло подсолнечное, сгущенное молоко, соль, консервы из сардин, паштет будут доставлены для формирования 50 тысяч обновленных наборов выживания для мирного взрослого населения.

Также в состав груза включены детские овощные и фруктовые пюре, детские смеси и каши, овсяные хлопья для формирования 13,5 тысяч детских наборов.

Гуманитарный груз, который едет сегодня на Донбасс, соответствует всем нормам качества и имеет регистрацию Министерства социальной политики.

«На фоне закрытия ряда торговых сетей на неподконтрольной Украине территории проблема с продуктами там становится все больше. Гуманитарный штаб на этом фоне понимает свою ответственность, и будет доставлять продукты регулярно и в том объеме, в котором необходимо. Рината Ахметов неоднократно заявлял, что помощь будет доставляться столько, сколько это будет необходимо», - прокомментировал отправку машин с продуктами волонтер Гуманитарного штаба Максим Ровинский.

С учетом этой колонны на текущей неделе Гуманитарный штаб планирует отправить в Донецк 2 автоколонны 19-го Рейса с продуктами для формирования 135 тысяч взрослых наборов выживания и 13,5 тысяч детских наборов для мирных жителей Донецкой и Луганской областей, которые находятся на неподконтрольных Украине территориях.

Всего в мае планируется доставить продукты для формирования 350 тысяч наборов выживания для взрослых и 42 тысяч детских наборов для мирных жителей Донбасса по обе стороны линии соприкосновения.