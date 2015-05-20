Жители Донбасса остро нуждаются в кардиологических препаратах

На оккупированной территории Донецкой области сложилась критическая ситуация с обеспечением населения медикаментами – государственные программы не работают, поставки медикаментов в аптечные сети существенно сократились, а мирное население, лишенное пенсий и социальных выплат, не может приобрести препараты по высоким ценам.

В связи с критической ситуацией, по решению Рината Ахметова, Гуманитарный штаб реализует программу по обеспечению мирных жителей Донецка и Макеевки, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, необходимыми кардиопрепаратами. Именно в этих городах по данным Гуманитарной карты одна из самых сложных ситуаций по обеспечению такими медикаментами.

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«Сегодня главная задача Штаба – помочь жителям Донбасса, которым тяжело. Кардиопрограммарассчитана на людей среднего и пожилого возраста, которые остались в зоне боевых действий. Им сложно переносить все трудности, с которыми пришлось столкнуться в этот непростой для Донбасса период. С наступлением весны начинаются сезонные обострения заболеваний. Поэтому помощь медикаментами, которые стабилизируютсердечно-сосудистые заболевания, является сегодня актуальной и своевременной», – рассказала Ирина Темерко, руководитель направления «Адресная помощь» Гуманитарного штаба Рината Ахметова.

Кто и в каких случаях может получить кардиопрепараты от Гуманитарного штаба?

Медикаментозная помощь оказывают после перенесенных критичных кардиозаболеваний или операций (например, инфаркт, инсульт, операцию на сердце в последние полгода).

Заявку через Горячую линию Штаба на получение помощи по данному направлению могут подать все жители Донецка или Макеевки, которые перенесли инсульт или инфаркт за последние полгода. Диагноз должен быть подтвержден медицинским заключением врача, с указанием перечня необходимых препаратов.

Оказывается медикаментозная помощь при предынсультном или предынфарктном состоянии (нестабильная стенокардия; прогрессирующая стенокардия напряжения; гипертонический криз; гипертоническая болезнь 3 степени.).

Диагноз должен быть подтвержден медицинским заключением врача, с указанием перечня необходимых препаратов. Заявки рассматриваются через звонки на Горячую линию Штаба только от следующих категорий заявителей, имеющих один из вышеперечисленных диагнозов, подтвержденных документально, и назначение врача на медикаменты в рамках лечения данного диагноза:

Инвалиды I и II группы (при наличии документального подтверждения группы инвалидности);

Пенсионеры-инвалиды I и II группы (при наличии документального подтверждения группы инвалидности);

Ветераны ВОВ;

Многодетные семьи с 3 и более детьми до 18 лет (при наличии документального подтверждения).

Матери-одиночки или вдовы с детьми до 18 лет (при наличии документального подтверждения).

Семьи со сложными жизненными обстоятельствами.

Подробную информацию о том, как получить помощь кардиопрепаратами от Гуманитарного штаба Рината Ахметова можно узнать на сайте Штаба в разделе «Онлайн помощь» и по телефону горячей линии 0800 509 001.