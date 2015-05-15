За сутки в зоне АТО получили ранения 2 украинских военных
13:24, 15 мая 2015Страна
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Об этом сообщил представитель Администрации президента Украины по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве
За сутки в зоне АТО получили ранения 2 украинских военных / Фото: УНИАН
За сутки в зоне АТО погибших среди украинских военных нет, но двое бойцов получили ранения.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель Администрации президента Украины по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.
По его словам, за прошедшие сутки в зоне АТО в результате боевых действий погибших среди украинских военных не было, двое бойцов получили ранения.
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