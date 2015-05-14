На лечение в Грецию отправят 7 раненых в АТО военнослужащих

Сегодня в Грецию будут отправлены семь военнослужащих, получивших ранения во время боевых действий на Донбассе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве заявил спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

«Сегодня, 14 мая, из аэропорта «Борисполь» в Афины отправится самолет с семью украинскими военнослужащими на борту, они направляются на лечение в медицинские учреждения Греции. Среди них четыре военнослужащие Национальной гвардии Украины, которые получили тяжелые травмы и ранения, выполняя задачи под Волновахой»,- сказал Лысенко.