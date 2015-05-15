Швеция выделит на оснащение днепропетровской больницы около 120 тыс. долларов

Швеция выделит на техническое дооснащение больницы в Днепропетровске около 120 тыс. долларов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил посол Швеции в Украине Андреас фон Бекерат во время брифинга в Харькове.

«На прошлой неделе наше правительство приняло решение передать финансовый ресурс для больницы в Днепропетровске, которая принимает раненных военных и гражданских лиц. Это будет не очень большая сумма. Это будет 100 млн шведских крон. Но это символично, и показывает солидарность с Украиной в такое трудное время", - сказал Бекерат, отметив, что эта сумма в эквиваленте составляет около 120 тыс. долларов.

Он также отметил, что Швеция изучает возможность помочь Украине проводить реформы в секторе безопасности, а также в сфере медицинского обучения военнослужащих Вооруженных сил Украины.