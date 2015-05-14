Жители Донбасса получили более 3 млн «наборов выживания» от штаба Ахметова

Как сообщила координатор штаба Римма Филь в ходе брифинга в Киеве, штаб Рината Ахметова уже 10 месяцев работает в режиме строгого контроля и учета количества и качествапродуктов, выдаваемых мирным жителям Донбасса.

«На сегодняшний момент цифра выданных продуктовых наборов составляет 3 миллиона 1551. Именно такое количество наборов выживания было выдано мирным жителям Донбасса с начала работы Штаба в августе 2014 года. Эта цифра огромна, как и помощь, которую оказывает Ринат Ахметов своим землякам», - сказала Филь.

По ее словам, для перевозки такого объема продуктов – порядка 39 тысяч тонн – понадобилось 1989 большегрузных 20-тонных автомобилей.

«География работы пунктов выдачи и доставки помощи - 19 районов и 61 город Донбасса, из которых 12 районов и 26 городов находятся на мирных территориях Донецкой и Луганской области, 3 района и 23 города на неподконтрольных Украине территориях, 4 района и 12 городов находятся на линии соприкосновения. Здесь каждый день открываются пункты выдачи гуманитарной помощи. И каждый день волонтеры выдают продуктовые наборы, давая людям возможность выжить… За все время работы штаба было задействовано 3 тысячи волонтеров. Это огромная мирная армия тех, кто готов безвозмездно, только от любви к своим землякам, к своей родине помогать тем, кому особенно тяжело в нынешнее время. Это и есть самое важное и главное проявление патриотизма», - отметила Филь.

Она подчеркнула, что помощь Гуманитарного штаба получают самые незащищенные категории мирных жителей – дети, старики, инвалиды.

«У этих людей нет пенсий, нет социальных выплат и нет средств к существованию. Им не за что купить лекарства и продукты. Эти люди никогда не держали оружие, они не хотят войны. Эти люди по разным причинам не могут убежать от войны. Вот таким своим землякам и помогает Ринат Ахметов», - сказала Филь.

Также она отметили, что старым людям и инвалидам продуктовые наборы им привозят адресно домой. (Среди такой категории людей - 158 человек в возрасте от 90 до 96 лет, 586 человека в возрасте от 80 до 89 лет, а также 541 инвалид 1 и 2 группы).

«Мы следим за судьбой каждого человека, которому оказана адресная помощь. Вот один из примеров. В Донецке живет Феня Хайловна Вайнштейн, которой уже 100 лет. Она проживает в квартире со своим 76-летним сыном Яковом, у которого болезнь Дауна. Они передвигаются только по квартире, иногда приходят соседи, которые помогают по дому. Женщина особо не рассказывала о прошлой жизни, но мы знаем, что год назад умерла дочь. Говорила, что всегда кусок хлеба ей давался очень тяжело. Сейчас в это сложное время самой большой поддержкой для нее является наш социальный работник», - сказала Филь.