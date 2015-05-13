Как цвет пищи влияет на наше здоровье

Joinfo.uа рассказывает о том, какого цвета выбирать пищу, чтобы сохранять активность, здоровье и энергию.

Продукты белого цвета (рис, лук, чеснок, капуста и пр.) действуют как успокоительное. Они способны снимать раздражительность и напряжение и способствуют выведению токсинов из организма.

Продукты красного цвета (яблоки, томаты, редис, малина, свекла и пр.) богаты ликопинами — антиоксидантами, защищающими нашу кожу от негативного воздействия ультрафиолетовых лучей. Помимо этого, красные овощи и фрукты нормализуют работу сердца и сосудов. Также красные продукты понижают риск сердечных приступов и крайне полезны в профилактике раковых заболеваний.

Продукты зеленого цвета (горох, огурцы, крыжовник, брокколи и пр.) помогают похудеть. Они богаты клетчаткой и содержат мало калорий. А кроме того, овощи и фрукты зеленого цвета укрепляют иммунитет.

Продукты желтого цвета (лимоны, бананы, кукуруза, перец, тыква и пр.) поднимают жизненный тонус и способствуют повышению иммунитета. Помимо этого, они помогают справиться с сезонными заболеваниям и простудой, «разгоняют» обмен веществ, улучшают аппетит и способствуют очищению крови.

Продукты оранжевого цвета (морковь, апельсины, мандарины и пр.) оказывают позитивное влияние на нервную систему, поднимают настроение, снимают головную боль, а помимо этого помогают почкам выводить токсины из организма.

Продукты синего и фиолетового цвета (виноград, баклажаны, слива, черника и пр.) защищают кровеносные сосуды, повышают зрение, дыхательные пути, сердце.