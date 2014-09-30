Полезные свойства капусты

Сейчас самое лучшее время, чтобы "подтянуть" иммунную, эндокринную, нервную системы, нормализовать работу желудка, кишечника, сердца, сосудов. Обратите внимание на капусту, - рассказывает врач-диетолог Ольга Перевалова. В ней много витамина С, поэтому она хорошо укрепляет иммунитет. Также с инфекциями помогает бороться содержащийся в капусте сульфорафан с ярко выраженными антибактериальными свойствами, пишет meddaily.ru.

Свежая капуста - превосходная профилактика остеопороза и онкологических заболеваний. Ее употребление способствует улучшению работы сердечнососудистой системы, уменьшению количество холестерина. В капусте много редкого витамина U, который способствует заживлению язвы желудка и язвы двенадцатиперстной кишки, препятствует ожирению печени. Этот овощ, помимо всего прочего, является отличным антиоксидантом, положительно влияющим на состояние кожи.

Он нормализует аппетит, активизирует перистальтику кишечника, очищая его от шлаков и токсинов. Любой вид капусты показан при гастрите и при проблемах с печенью, обладает желчегонным действием, и при этом - лучший друг худеющих. Дело в том, что капуста обладают отрицательной калорийностью. На ее переработку организм затрачивает гораздо больше энергии, чем получает. К тому же, в ней содержится тартроновая кислота, обладающая эффектом жиросжигания. А такие виды капусты, как брокколи и цветная, помогают от стрессов, раздражительности, нормализуют сон.