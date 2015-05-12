Законопроект о бесплатном медобеспечении участников АТО возвращен на доработку
Верховная Рада вернула в профильный комитет на доработку проект Закона «О внесении изменений в Закон Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» (относительно медицинского обеспечения участников боевых действий) (№ 1745).
Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 226 из 306 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.
Сначала народные депутаты не поддержали этот законопроект и даже не поддержали решение о направлении его на доработку в Комитет ВР по делам ветеранов, участников боевых действий, участников АТО и людей с инвалидностью. Но после того, как несколько депутатов-участников АТО заявили, что такой подход является непонятным для тех, кто воевал, сессионный зал все же направила проект на доработку.
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Законопроектом предлагается, в частности, получение компенсации стоимости самостоятельно приобретенных лекарств, лекарственных средств, иммунобиологических препаратов и изделий медицинского назначения.
Также предусматривается ежегодное бесплатное медицинское обследование и диспансеризация с привлечением необходимых специалистов.
Планируется бесплатное обеспечение протезами отечественного и/или зарубежного производства лиц, получивших инвалидность в связи с участием в антитеррористической операции. Если невозможно обеспечить лиц протезами отечественного производства или отсутствуют отечественные протезы необходимого типа, то расходы, связанные с приобретением протезов зарубежного производства, возмещаются им из государственного бюджета Украины.