Законопроект о бесплатном медобеспечении участников АТО возвращен на доработку

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 226 из 306 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Сначала народные депутаты не поддержали этот законопроект и даже не поддержали решение о направлении его на доработку в Комитет ВР по делам ветеранов, участников боевых действий, участников АТО и людей с инвалидностью. Но после того, как несколько депутатов-участников АТО заявили, что такой подход является непонятным для тех, кто воевал, сессионный зал все же направила проект на доработку.

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Законопроектом предлагается, в частности, получение компенсации стоимости самостоятельно приобретенных лекарств, лекарственных средств, иммунобиологических препаратов и изделий медицинского назначения.

Также предусматривается ежегодное бесплатное медицинское обследование и диспансеризация с привлечением необходимых специалистов.

Планируется бесплатное обеспечение протезами отечественного и/или зарубежного производства лиц, получивших инвалидность в связи с участием в антитеррористической операции. Если невозможно обеспечить лиц протезами отечественного производства или отсутствуют отечественные протезы необходимого типа, то расходы, связанные с приобретением протезов зарубежного производства, возмещаются им из государственного бюджета Украины.