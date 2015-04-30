Пожар в Чернобыльской зоне обещают полностью ликвидировать в течение 2-х дней

Повышение радиационного фона в результате пожара в Чернобыльской зоне отчуждения и на прилегающих территориях не зафиксировано.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель председателя Государственной службы чрезвычайных ситуаций Николай Чечеткин на брифинге в Киеве.

«Сегодня в 14:30 мы в последний раз снимали показатели радиационного фона в районе пожара в зоне отчуждения», - отметил он.

«Радиационный фон в районе пожара находится в пределах нормы и составляет в среднем 22 мкР/ч (безопасный уровень радиационного фона до 50 мкР/ч)», - сообщил Чечеткин.

«Повышение радиационного фона в результате пожара на прилегающих территориях не зафиксировано», - заявил заместитель председателя ГСЧС.

Также, по его словам, в городе Киеве радиационный фон составляет 12 мкР/ч.

Заместитель председателя ГСЧС Николай Чечеткин обещает, что пожар в зоне отчуждения будет полностью ликвидирован в течение двух дней.

«День-два - будет полная ликвидация», - заявил Чечеткин.

«Очагов открытого огня нет, мы будем еще до полной ликвидации осуществлять мероприятия по наблюдению», - сказал он. «После полной ликвидации мы еще оставим наши подразделения в районе пожара, а затем эту территорию мы передаем снова Гослесагентству для того, чтобы они дальше осуществляли свои мероприятия согласно компетенции», - сообщил заместитель председателя ГСЧС.