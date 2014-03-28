Прицельная радиация - против онкологических заболеваний

Лечение называется радиоэмболизация иттрием-90 (Y-90). Врачи вставляют пациенту катетер через крошечный разрез в паху, и там препарат - микрогранулы, излучающие радиацию - направляется к опухоли в печени. В итоге иттрий-90 умерщвляет сеть мелких кровеносных сосудов, которые питают опухоль.

Авторы нового способа терапии, радиологи из медицинской школы Фейнберг при Северо-Западном университете в Чикаго, уже проверили инновационный метод на 75 пациентах. Новое исследование позволяет надеяться, что это минимально инвазивное лечение обеспечит лучшую выживаемость онкобольных с метастазами в печень.

В испытании методики радиоэмболизации иттрием-90 участвовали женщины в возрасте от 26 до 82 лет, которые показали ранее устойчивость к химиотерапии рака молочной железы, метастазировавшего в печень. Их опухоли в печени были слишком большими или слишком многочисленными, чтобы их можно было пытаться устранить другими существующими методами. Новая терапия, тем не менее, стабилизировала 98,5 процентов опухолей печени. Кроме того, 24 женщин показали уменьшение размера опухоли после лечения более чем на 30 процентов, хотя оно и вызвало несколько побочных эффектов.

"Хотя наша разработка не является панацеей, радиоэмболизация иттрием-90 может сократить размеры опухоли в печени, снизить болезненные симптомы, улучшить качество жизни и потенциально повысить выживаемость пациентов с метастазами в печени", – говорят авторы новой методики. Они считают, что по мере того, как метод модифицируется и совершенствуется, есть надежда, что такая радиотерапия в будущем поможет добиться ремиссии у пациентов с прогрессирующим раком.

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