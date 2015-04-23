Кто и где может получить помощь от Штаба Ахметова в городах на линии соприкосновения

Более 20 пунктов выдачи помощи Гуманитарного штаба Рината Ахметова для мирных местных жителей и мирных переселенцев работают в городах и селах на линии соприкосновения, сообщили УНИАН в пресс-службе Гуманитарного штаба Рината Ахметова.

ГДЕ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ПОМОЩЬ.

В Донецкой области на линии соприкосновения помощь можно получить в таких городах и районах:

Авдеевка

Артемовский район (с. Кодемское, с. Новолуганское и др. населенные пункты непосредственно на линии соприкосновения)

Марьинский район (г. Марьинка, г. Красногоровка и др. населенные пункты непосредственно на линии соприкосновения)

Волновахский район (с. Чермалык, с. Староигнатьевка, с. Гранитное и др. населенные пункты непосредственно на линии соприкосновения)

Светлодарск

Мироновский

Новгородское

Дзержинск

В Луганской области на линии соприкосновения помощь можно получить в:

Счастье

Станице Луганской

Золотом

Попасной

Горском

Новотошковке

Перечень населенных пунктов может быть изменен. (Следите за информаций на сайте www.fdu.org.ua, уточняйте по телефону «горячей линии» Гуманитарного штаба: 0800 509 001 или пишите helpdonbass@fdu.org.ua).

КТО МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ ПОМОЩЬ.

Наборы выживания в населенных пунктах выдаются только мирным жителям льготных категорий, согласно критериям Гуманитарного штаба:

проживающим в населенном пункте, в котором выдается помощь

переселенцам (со справкой переселенца) которые проживают в населенном пункте, в котором выдается помощь.

Кто относится к льготным категориям:

люди с I и II группой инвалидности.

родители-одиночки с детьми до 18 лет (в том числе вдовы/вдовцы с детьми до 18 лет).

многодетные семьи (количество детей ≥ 3, возраст всех детей до 18 лет).

пенсионеры, возраст которых старше 65 лет.

семьи, которые воспитывают детей-инвалидов.

семьи, которые воспитывают приемных-детей, детей сирот, детей, родители которых лишены родительских прав.

инвалиды, получившие инвалидность вследствие боевых действий в Афганистане или других местах проведения боевых действий.

люди, стоящие на учете в районных управлениях труда и социальной защиты – малообеспеченные.

беременные женщины на всех сроках беременности, состоящим на учете в установленном порядке.

дети-сироты до 23 лет.

семьи переселенцев с 1 или 2 детьми до 18 лет, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах.

КАКИЕ НУЖНЫ ДОКУМЕНТЫ.

Гуманитарную помощь можно получить только при наличии оригиналов всех документов!

I и II группа инвалидности

Паспорт.

Удостоверение, подтверждающее инвалидность. Родители-одиночки с детьми до 18 лет включительно.

Матери-одиночки:

Паспорт.

Свидетельство о рождении ребенка, в котором отсутствует информация об отце (стоит прочерк), либо стоит ссылка на статью 135 Семейного Кодекса Украины.

Альтернативным документом является: «Извлечение из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан о регистрации рождения согласно с частью первой статьи 135 Семейного Кодекса Украины для назначения помощи».

Вдовы/вдовцы:

Паспорт.

Свидетельство о рождении ребенка.

Свидетельство о смерти одного из родителей.

Многодетные семьи (количество детей ≥ 3, возраст всех детей до 18 лет)

Паспорта родителей.

Действующее удостоверение многодетной семьи.

Свидетельства о рождении всех детей.

Пенсионеры, возраст которых ≥65 лет

Паспорт.

Пенсионное удостоверение.

Семьи, которые воспитывают детей-инвалидов

Паспорта родителей.

Свидетельство о рождении ребенка.

Удостоверение ребенка-инвалида, которое выдает УТСЗН.

Семьи, которые воспитывают приемных-детей, детей сирот, детей, родители которых лишены родительских прав

Паспорта родителей.

Решение о создание приемной семьи/ Договор с городским советом о создании детского дома семейного типа на базе приемной семьи; либо решение об установлении опеки.

Люди, получившие инвалидность вследствие боевых действий в Афганистане или других местах проведения боевых действий.

Паспорт.

Удостоверение инвалидности.

Люди, стоящие на учете в районных управлениях труда и социальной защиты – малообеспеченные

Паспорт.

Справка из УТСЗН о получении пособия по малообеспеченности.

Беременные женщины на всех сроках беременности, состоящие на учете в установленном порядке.

Паспорт.

Обменная карта беременной/Амбулаторная карта – до 30 недель.

Дети-сироты до 23 лет

Паспорт/свидетельство о рождении.

Копия решения об установлении ребенку статуса ребенка-сироты или ребенка, родители которого лишены родительских прав.

Семьи переселенцев с 1 или 2 детьми до 18 лет, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах. Паспорт одного из родителей.

Свидетельство о рождении или выписка из роддома.

Справка о постановке на учет лица, которое перемещается с временно оккупированной территории Украины или района проведения антитеррористической операции.

Акт социального инспектирования жилищных условий семьи (должно быть указано, что семья проживает в сложных материально-бытовых условиях) - выдается социальной службой населенного пункта или другим действующим органом власти.

Для получения гуманитарной помощи, всем вынужденным переселенцам, помимо документов, подтверждающих льготную категорию необходимо иметь Справку о постановке на учет лица, которое перемещается с временно оккупированной территории Украины или района проведения антитеррористической операции.

Переселенцам гуманитарная помощь выдается только лично в руки. Родственники, друзья и знакомые не имеют права получать помощь за кого-то без предоставления дополнительного документа – доверенности либо актуальной справки из лечебного учреждения о неспособности человека, которому полагается помощь, самостоятельно получить ее на пункте выдачи (справка датирована не раньше недели до даты получения набора).

Подробную информацию об адресах пунктов выдачи помощи можно получить на «горячей линии» Гуманитарного штаба: 0800 509 001 и helpdonbass@fdu.org.ua.