Вторая автоколонна 18-го Гумрейса Рината Ахметова доставит сегодня в Донецк наборы выживания

Сегодня, 22 апреля, из Днепропетровска в Донецк выехала вторая автоколонна 18-го Гуманитарного рейса Рината Ахметова, сообщили в пресс-службеГуманитарного штаба Рината Ахметова. 39 большегрузных автомобилей везут на Донбасс 780 тонн продуктов, из которых в Донецке будет сформировано 70 тысяч наборов выживания. Наборы предназначены для самых социально незащищенных категорий взрослого мирного населения территорий, которые не подконтрольны Украине.

«В машинах практически полный комплект такого набора, - комментирует волонтер Гуманитарного штаба Максим Ровинский. – Это крупы, мясные и рыбные консервы, мука, сгущенка, сахар и подсолнечное масло. Помощь Рината Ахметова с нетерпением ждут в городах, которые не подконтрольны Украине, с особым нетерпением, так как с каждым днем приобрести продукты для льготных категорий населения становится все проблематичнее. Ежедневно в городах за линией соприкосновения работают 27 точек выдачи помощи Штаба. Потребность очень большая. Такой объем продуктов, который едет сегодня, будет роздан получателям помощи за 4 дня».

Поэтому Гуманитарный штаб увеличил продуктовые поставки в текущем месяце – по состоянию на 21 апреля уже отправлены 6 автоколонн, которые доставили мирному населению Донбасса 300 тысяч наборов выживания и 30 тысяч наборов специально для деток.

А в течение этой недели Гуманитарный штаб отправит на Донбасс еще 3 автоколонны с продуктами для мирных жителей. Первая из них уже в пути. Старт второй и третьей запланирован на 23 апреля (в Мариуполь), и 25 апреля (в Донецк). Более 90 большегрузных автомобилей доставят 1860 тонн продуктов для мирных жителей Донецкой и Луганской области.

Всего в апреле планируется доставить 500 тысяч продуктовых наборов и 30 тысяч детских наборов (для сравнения - в марте доставлено вполовину меньше - 250 тысяч наборов). В общей сложности, начиная с августа 2014 года, волонтеры Гуманитарного штаба раздали более 2 млн. 700 тысяч наборов выживания жителям Донецкой и Луганской области.

Как показали последние исследования, проведенные Киевским международным институтом социологии (КМИС) по заказу Гуманитарного штаба Рината Ахметова, гуманитарная помощь для этих территорий является значительной поддержкой. Согласно исследованиям КМИС 45% населения нуждается в продовольствии, 50% - в медикаментах, 34% - в бытовых товарах. Кроме продовольственной блокады Донбасс еще переживает и экономическую. «Большим подспорьем, в таких условиях, является продуктовая гуманитарная помощь. Когда нет пенсий и зарплат, многие люди живут только за счет этой помощи», - констатирует сотрудница КМИС Дарина Пирогова.