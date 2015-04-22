Советы психолога: как помочь близкому человеку победить психологическую травму

На Горячую линию Гуманитарного штаба Рината Ахметова ежедневно поступают звонки от разных людей с одной просьбой - помочь пережить эмоциональные последствия военных событий на Донбассе, сообщили УНИАН в пресс-службе Штаба. В Центры психологической поддержки Штаба, расположенные в Киеве, Донецке, Мариуполе и под Днепропетровском, каждый день обращаются около 200 семей с детьми. Специалисты утверждают, что травма войны еще много лет будет будоражить население Украины.

Как помочь близкому человеку победить психологическую травму рассказывает Алена Лукьянчук, координатор психологической службы Штаба Рината Ахметова.

«Травма войны подразумевает под собой две основные группы травм. Если у человека есть какая-то утрата, то близкие должны дать ему пространство для горевания и время. Создайте максимально уютную доверительную эмоциональнуюатмосферу поддержки, в которой человек мог бы попрощаться со своей утраченной ценностью – домом, друзьями, всем тем, что для него было важно. Лишний раз не дергайте по пустякам и чаще расспрашивайте об этой ценности.Главная наша ошибка в том, что мы пытаемся сразу представить ресурс мотивации, принуждая человека к лишней активности словами «давай, крепись», «живи и радуйся». Это отгораживает пострадавшего от внешнего мира и он может надолго застрять в прошлом. Есть неоплаканное горе, и мотивации идти дальше у человека пока нет. Значит, дайте ему достаточно времени погоревать», - советует Алена Лукьянчук.

Если же травма связана с каким-то насилием, была угроза жизни или человек стал свидетелем убийства, то наоборот, не давайте человеку уйти в себя. При агрессивном насилии важно воспроизводить то, что с ним произошло на автоматически когнитивном уровне, важно присутствовать постоянно рядом с человеком. Если в горевании человек может быть в уединении, то в ситуациях с насилием все наоборот - человека нужно тормошить, стараться привлекать к какой-то минимальной активности, просить о чем-то, и при этом постоянно поддерживать, говорить, как он вам нужен и важен. Потому что сильное насилие парализует, делает человека беспомощным и бесконтрольным.

«Конечно, как горевание, так и насилие лучше проживаются со специалистом. И если горевание человек может пережить в эмоциональной поддерживающей среде близких, то в случаях, связанных с насилием нужно обязательно обращаться к профессиональным психологам» - уверена Лукьянчук.

Что еще поможет вам и вашим близким выйти из кризиса?

Пять простых правил:

Выслушайте. Многие испытывают потребность говорить о своей проблеме еще и еще, чтобы примириться с происшедшим.

Доверяйте. Людям необходимо, чтобы им верили близкие и любимые люди, особенно во время психологических кризисов.

Контролируйте собственные эмоции. Менее всего сейчас может помочь близкий человек, ослепленный собственной яростью или зациклившийся на своих воображаемых недостатках.

Окружите любовью. Заботливые объятия человека, которому доверяешь, могут положить начало процессу выздоровления.

Не уставайте поддерживать. Для выхода из травмирующей ситуации могут понадобиться дни, недели и даже месяцы. Близкие люди все это время должны поддерживать в стремлении вернуться к нормальной жизни.

Чтобы обратиться за психологической помощью к специалистам , позвоните на Горячую линию Штаба Рината Ахметова 0-800-50-9001