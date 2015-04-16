Психологическую помощь от Гуманитарного штаба Ахметова получили уже 5 тысяч детей

Как сообщили УНИАН в Гуманитарном штабе, с начала работы Психологической службы Штаба Рината Ахметова 5 тысяч детей разных возрастов уже получили психологическую помощь.

В рамках проекта «Травма войны» психологи Гуманитарного штаба проводят диагностическо-коррекционные занятия с детками из Донбасса в специально открытых Центрах, также специалисты работают в школах Донецка, Макеевки, Мариуполя, Славянска, Дружковки, Селидово, Луганска, Красноармейска, Запорожья и Днепропетровска.

Подобные групповые занятия в школах проводятся для понимания общего портрета психологического состояния детей. Главная задача группы – продиагностировать и выявить тех ребят, которым срочно необходима психокоррекционная помощь. Кроме того, во время занятий психологи Штаба рассказывают о стрессе и войне, обучают простым техникам саморегуляции, обсуждают происходящие события, помогают ребятам преодолевать свои страхи и тревожное состояние через общение, подвижные игры и арт-терапию.

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На этой неделе психологи Гуманитарного Штаба Рината Ахметова побывали в Донецком лицее №30. Увы, дети младших классов здесь уже хорошо знают, что такое страх, как он проявляется и даже рассказали взрослым про адреналин. Поэтому на групповом занятии школьникам предложили нарисовать «Безопасное место». Смысл задания – изобразить в красках такое место, где ребенок чувствует себя спокойно и комфортно. То есть такое место, где ему лучше всего. По мнению психологов, подобная методика помогает справиться со страхами: как только ребенок чувствует беспокойство, он мысленно может отправляться в безопасное место, вспоминать его, представлять, чем он там занимается, и тогда страх отступает. И вот красноречивая деталь - некоторые ребята спрашивали у взрослых, как нарисовать подвал и перегородку – ведь они не понаслышке знают, что такое война. В конце занятия дети должны добавить в свой рисунок помощника – друга или защитника. Кто-то нарисовал свою маму, а кто-то - авторитетного человека, к которому есть доверие и на которого хочется опереться. По мнению психологов, именно родители чаще всего являются главной опорой в борьбе со стрессами и психологическими травмами.

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Напомним, в ноябре 2014 года стартовал проект «Травма войны» для подготовки кризисных психологов. На сегодня это единственный масштабный в Украине проект, цель которого помочь максимально возможному количеству жителей зоны АТО и переселенцев справиться с психологическими последствиями войны.

В рамках проекта Гуманитарный штаб Рината Ахметова приглашает в Центры по оказанию психологической помощи детей и их родителей из Донецкой и Луганской областей.

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