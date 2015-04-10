Из Днепропетровска выехали 42 машины с продуктами от штаба Ахметова

Сегодня, 10 апреля, из Днепропетровска в Донецк выехала самая большая в этом месяце автоколонна Гуманитарного рейса Рината Ахметова. 42 большегрузных автомобиля доставят на Донбасс 840 тонн продуктов, которые так необходимы для выживания людей.

Как известно, гуманитарная ситуация в Донецкой и Луганской областях критическая. После блокирования доставки коммерческих грузов с продовольствием на Донбасс в феврале цены на продукты поднялись на 30% выше от среднеукраинских. На фоне девальвации гривны и всеобщего подорожания, недоступности социальных выплат и трудностях при оформлении пропуска на территорию, подконтрольную Украине, ситуация для пенсионеров и социально незащищенных граждан стала катастрофической. Согласно данным Гуманитарной карты, которую разработал и обновляет Штаб Ахметова совместно с Киевским международным институтом социологии,– 45% людей в зоне АТО, испытывают нужду в продуктах, каждый второй - в медикаментах и каждый третий - в средствах гигиены.

Читайте такжеШтаб Ахметова продолжает адресную помощь тяжелобольным людям

На фоне последних исследований становится ясно, что объемы гуманитарной помощи, отправляемой в города и села Донбасса, не только нельзя сокращать, но и нужно увеличивать. Что и делает Гуманитарный штаб Рината Ахметова.

«Сегодня из Днепропетровска в рамках 17-го Гуманитарного рейса выехали 42 машины с продуктами, - рассказывает Александр Вишняков, руководитель направления «Гуманитарная помощь» штаба Рината Ахметова. - Это самая большая в апреле колонна, из которой сформируют 80 тысяч продуктовых наборов для взрослых получателей и 8 тысяч для детей до 2-х лет. В апреле у штаба напряженный график доставки, каждую неделю отправляются 2 колонны с продуктами. Для того чтобы помощь прибыла к людям вовремя, ежедневно работает многочисленная команда Штаба. У нас стоит задача доставить в апреле гуманитарный груз, который позволит сформировать помощь для 500 тысяч человек по взрослым продуктовым наборам и для 30 тысяч деток до 2-х лет».

Читайте такжеШтаб Ахметова перечислил помощь семьям погибших шахтеров

840 тонн продуктов перед выездом прошли мониторингсо стороны журналистов и представителей батальона «Днепр-1». Эта процедура уже стала привычной после скандального блокирования гуманитарной помощи зимой, когда Штаб Ахметова незаслуженно обвинили в доставке спиртного и сигарет для боевиков из «ДНР» и «ЛНР». Ситуация давно разрешилась, но проверки вошли в традицию. Так всем спокойнее – Штаб застрахован от новых спекуляций, а батальоны уверены в своей правоте.

Следующий раз все 42 машины вскроют на Кураховском блокпосту, где будет проведена длительная процедура проверки документов (в том числе по 3 пропуска на каждый автомобиль – на водителя, на машину и на прицеп) и содержимого гуманитарного рейса.

После всех проверок груз планируется доставить на склад «Донбасс Арены». Там волонтеры расклеивают на каждый продукт стикер «Благотворительная помощь. Не для продажи» и фасуют продуктовые наборы в полиэтиленовые пакеты. Все понимают, что этот 12-килограммовый пакет с крупами, мясными и рыбными консервами, овсяными хлопьями, мукой, сахаром, подсолнечным маслом, сгущенным молоком для пенсионеров, матерей одиночек, многодетных семей и инвалидов зачастую является единственным источником пропитания.