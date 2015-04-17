Как предотвратить эмоциональное выгорание на работе

Эмоциональное выгорание – серьезная проблема для современного человека, который проводит на работе большую часть дня. Главное – вовремя принять меры. Joinfo.ua напоминает основные симптомы эмоционального выгорания, которые должны заставить вас насторожиться.

Итак, если работа кажется вам все тяжелее, если вас одолевает чувство беспросветности и безнадежности, если привычные задания заставляют вас скучать, а собственная деятельность кажется бесцельной, если вы постоянно чувствуете себя неуверенным и виноватым, если вы подозреваете коллег в интригах, если вы замечаете, что у вас снизился творческий потенциал, если вам все чаще кажется, что вы ничего не добились в жизни – все это свидетельствует об эмоциональном выгорании на работе.

Несколько рекомендаций, которые позволят вам прийти в норму и перестать воспринимать работу как каторгу и проклятие.

Высыпайтесь. Спите как минимум 8 часов.

Отдыхайте. Не берите работу домой, даже если шеф выкручивает вам руки. Вы должны все успевать в офисе.

Займитесь спортом – это поможет сбросить стресс.

Пересмотрите приоритеты – не заменяйте работой настоящую жизнь.

Каждый день «награждайте» себя за выполненную работу – смотрите хотя бы одну серию любимого сериала ежевечернее, балуйте себя «вкусняшками» и т.д.