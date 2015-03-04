Как быстро взбодриться утром - 5 советов

В межсезонье часто люди испытывают слабость и упадок сил, а эти явления иногда мешают просыпаться по утрам наполненными энергией. Особенно сложно чувствительным к переменам погоды людям, которые реагируют на каждое изменение атмосферного давления и температуры. Но, есть способы даже в самое мрачное и серое утро ощущать внутри себя ураган жизненной энергии и энтузиазма. Рассмотрим советы, которые помогут нам сделать каждое утро бодрым и добрым, пишет vitamarg.com.

1. Выпейте чай с настойкой эхинацеи

В любой аптеке продается спиртовая настойка эхинацеи, которую можно использовать в качестве добавки к чаю, или же отдельно для повышения тонуса сосудов. Одна проблема – если вам нужно за руль, или боитесь, что начальник отругает (все-таки спирт), то лучше ограничится водным отваром. Цветки эхинацеи также продаются в аптеке, но их еще можно заготовить в сезон. Это растение помогает не только быстро взбодриться, но еще и является отличным стимулятором иммунитета.

2. Не вставая с кровати, сделайте разогревающую гимнастику

Редко кто сразу же после пробуждения моментально вскакивает с кровати и мчится выполнять свои повседневные дела. Но, не тратьте промежуток времени от звонка будильника, до подъема на бессмысленные «еще пару минут подремлю» - от этого пользы нет. Соберитесь с силами и разогрейте не спеша все свои мышцы, потягиваясь и делая простые хаотические движения на кровати. Оставьте на ночь рядом с кроватью стакан воды, который необходимо выпить после пятиминутной разминки. После этого вы гарантированно почувствуете бодрость.

3. Выпейте стакан воды с лимоном

Наверняка, вы уже слышали этот совет, но кто из вас ему следует? Стакан теплой воды с лимон улучшит ваше пищеварение, очистит кровь и придаст бодрости. Если будете пить воду с лимоном вместо чая и кофе каждое утро, вы забудете, что такое простуды, сонливость и усталость. Это поистине чудесный напиток, способный вас оздоровить и наполнить энергией. Попробуйте!

4. Витаминная бомба

Коктейль с высоким содержанием витаминов – отличный способ просто и быстро зарядить свой организм мощной энергией. Для приготовления подобных коктейлей не обязательно следовать одному рецепту, можно экспериментировать. Вот пример рецепта витаминной бомбы – банан, пол стакана жирного йогурта, грецкие орехи и замороженную клубнику измельчить в блэндере и выпить. Используйте фрукты (свежие и мороженные), орехи и обязательно молочный продукт, если нет аллергии на лактозу. Если есть непереносимость – добавьте меда.

5. Кофе с лимонным соком и корицей

Немногие люди считают вкусным такое сочетание, но при соблюдении пропорций и правильном приготовлении – напиток бесподобен! Окисленный кофеин в два раза быстрее действует, и при этом снижается нагрузка на сердце, а корица стимулирует работу нервной системы.