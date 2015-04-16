Травяной настой из 4-х растений очистит организм
15:30, 16 апреля 2015Страна
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Прекратятся головокружения, остановится ухудшение зрения, пропадёт шум в ушах
liveinternet.ru
В состав рецепта "эликсира молодости" от наших предков входят:
• 100 г ромашки;
• 100 г зверобоя;
• 100 г бессмертника;
• 100 г берёзовых почек.
Измельчить в кофемолке и оставить в закрытой посуде. Залить 1 ст. ложку смеси 0,5 л кипятка, дать настояться в течение 20 минут, процедить через ткань.
В 1 стакане тёплого отвара растворить 1 ст. ложку мёда, выпить перед сном. После приёма настоя пить и кушать ничего нельзя. За 20 минут до завтрака оставшуюся жидкость подогреть, добавить 1 столовую ложку мёда и выпить. Цикл – 30 дней.
Курс проводить один раз в 5 лет.
У Вас прекратятся головокружения, остановится ухудшение зрения, пропадёт шум в ушах.
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