Травяной настой из 4-х растений очистит организм

В состав рецепта "эликсира молодости" от наших предков входят:

• 100 г ромашки;

• 100 г зверобоя;

• 100 г бессмертника;

• 100 г берёзовых почек.

Измельчить в кофемолке и оставить в закрытой посуде. Залить 1 ст. ложку смеси 0,5 л кипятка, дать настояться в течение 20 минут, процедить через ткань.

В 1 стакане тёплого отвара растворить 1 ст. ложку мёда, выпить перед сном. После приёма настоя пить и кушать ничего нельзя. За 20 минут до завтрака оставшуюся жидкость подогреть, добавить 1 столовую ложку мёда и выпить. Цикл – 30 дней.

Курс проводить один раз в 5 лет.

У Вас прекратятся головокружения, остановится ухудшение зрения, пропадёт шум в ушах.