В Донецк отправилась завершающая автоколонна 17-го рейса Ахметова

Сегодня, 15 апреля, из Днепропетровска в Донецк выехала завершающая автоколонна 17-го Гуманитарного рейса Рината Ахметова, сообщили УНИАН в пресс-службе Гуманитарного штаба Рината Ахметова. 35 большегрузных автомобилей везут на Донбасс 692 тонны продуктов, из которых будет сформировано 70 тысяч наборов выживания для взрослых и 13,5 тысяч наборов специально для детей. Гуманитарная помощь от Штаба Рината Ахметова предназначена для мирных жителей льготных категорий, которые находятся в зоне АТО, а также мирным переселенцам льготных категорий на территории Донецкой и Луганской областей, подконтрольных украинской власти.

Как известно, гуманитарная ситуация в Донецкой и Луганской области остается напряженной. Согласно данным Гуманитарной карты, которую составил Штаб Ахметова на основании исследования Киевского международного института социологии – 45% людей в зоне АТО, испытывают нужду в продуктах, каждый второй - в медикаментах и каждый третий - в средствах гигиены.

«В апреле у Штаба Рината Ахметова напряженный график доставки, каждую неделю отправляются 2 колонны с продуктами, - комментирует руководитель направления «Гуманитарная помощь» Александр Вишняков. - Для того чтобы помощь прибыла к людям вовремя, ежедневно работает многочисленная команда Штаба. Согласно задаче, поставленной Ринатом Ахметовым, мы делаем всё возможное, чтобы помочь самым незащищенным – детям и старикам. В планах на апрель у Штаба - доставить гуманитарный груз, который позволит сформировать 500 продуктовых наборов и 30 тысяч наборов для деток в возрасте до двух лет».

Перед выездом из Днепропетровска машины и груз прошли мониторинг представителями добровольческих батальонов и опломбировку в присутствии СМИ. Следующий раз все машины вскроют на Кураховском блокпосту, где будет проведена длительная процедура проверки документов и содержимого гуманитарного рейса.

После всех проверок гуманитарный груз планируется доставить на стадион «Донбасс Арена», где волонтеры раскладывают по полиэтиленовым пакетам и сразу наклеивают на каждый продукт стикер «Благотворительная помощь. Не для продажи». Ежедневно работать на «Донбасс Арену» приходят более 700 волонтеров - опытные собирают продуктовый пакет всего за 52 секунды.

Уже в субботу, 18 апреля, из Днепропетровска в Донецк выедет первая автоколонна 18-го Гуманитарного рейса Рината Ахметова. Всего, начиная с августа 2014 года, волонтеры Гуманитарного штаба раздали более 2 млн. 600 тысяч наборов выживания мирному населению Донбасса.