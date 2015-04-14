Завтра в Донецк отправляется завершающая колонна 17-го Гуманитарного Рейса Ахметова

Завтра, 15 апреля, из Днепропетровска в Донецк выезжает завершающая автоколонна 17-го Гуманитарного рейса Рината Ахметова, сообщили УНИАН в пресс-службе Штаба. 35 большегрузных автомобилей доставят на Донбасс 692 тонны продуктов: сахар, подсолнечное масло, мясные и рыбные консервы, крупы, пряники, сгущенное молоко, муку, овсяные хлопья, детские каши, детское пюре.

Доставка этих продуктов позволит сформировать 70 тысяч наборов выживания для многодетных матерей, стариков, инвалидов и других социально незащищенных граждан, а также 13,5 тысяч детских наборов.

Напомним, с учетом этой колонны в апреле Гуманитарный штаб Рината Ахметова планирует доставить мирному населению Донбасса 500 тысяч наборов выживания и 30 тысяч детских наборов. Для этого в течение апреля на Донбасс уже было отправлено 9 автоколонн.

А уже в субботу, 18 апреля, из Днепропетровска в Донецк выедет первая автоколонна 18-го Гуманитарного рейса Рината Ахметова.