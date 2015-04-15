Борщ спасёт от весеннего гиповитаминоза

Чтобы улучшить свое состояние в период весеннего гиповитаминоза, необходимо включить в меню такие растительные продукты, как свекла, морковь, яблоки, квашеную капусту, кисломолочку и цельнозерновые каши. Особо полезными блюдами весной, по мнению диетологов, считаются винегрет, борщ и компот из сухофруктов, пишет 4mama.com.ua.

Анна Мельничук, диетолог-консультант, рассказала, что во время гиповитаминоза людей беспокоят усталость, низкая работоспособность, апатия, сонливость, вялость, сухость и тусклый цвет кожи. Все эти неспецифические симптомы могут быть признаками любого истощающего заболевания. Но если болезнь требует лечения, то при гиповитаминозе необходима коррекция состояния.

Специалист рекомендует весной налегать на витаминные продукты - морковь, свеклу, капусту, цитрусовые, яблоки. Также не стоит забывать о кисломолочных продуктах, которые способствуют восстановлению микрофлоры кишечника. Полезными являются цельнозерновые каши - перловка, овсянка, гречка. Обязательно нужно готовить борщ, винегрет, компот из сухофруктов.

Еда весной должна быть простой и полезной, не обязательно употреблять изысканные блюда. Важно, чтобы пища усваивалась. Добавляйте в блюда зелень - петрушку, черемшу, укроп, зеленый лук, щавель.

Что касается водного баланса - выпивать нужно минимум 1,5 л жидкости в день - простую воду, зеленый чай без сахара, компот. Кофе, черный чай, газировка и пакетированные соки, наоборот, обезвоживают организм.