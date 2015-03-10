Симптомы авитаминоза

Нас все время пугают витаминной недостаточностью. Как определить самостоятельно, правда ли нам их не хватает. Как говорят специалисты, редко когда организму не хватает только одного определенного витамина. Как правило, мы нуждаемся в группе этих полезных веществ. Об этом передает novosti-n.org со ссылкой на ivona.bigmir.net.

Если человек отказывается от животных продуктов, обычно не хватает витаминов А, D, Е и биотина. Если в рационе недостаточно растительных продуктов, то наблюдается дефицит витаминов С и группы В.

Итак, какие признаки выдадут авитаминоз:

1. Шелушится кожа

Недостаток витаминов делает кожу сухой и шелушащейся. А иногда можно наблюдать даже появление грубых шелушащихся чешуек эпидермиса.

Насторожись, если у тебя постоянно трескаются или шелушатся губы, внезапно появилась угревая сыпь, а также трещинки и язвочки в уголках рта. Появление воспаленных участков кожи, больших синяков или необычная реакция на украшения или одежду – все это может быть признаком нехватки витаминов.

2. Слоятся ногти

При недостатке витаминов ногти становятся тусклыми, ломкими, и даже средства по уходу за ними – масла или спецлаки – не спасают положение. О недостатке витаминов также говорит бледность ногтевой пластины, появление на ней ямочек, полосок или пятен.

3. Выпадают волосы

Основной признак недостатка витаминов со стороны волос – это их ломкость и склонность к выпадению. Но насторожить должно и неожиданное появление перхоти, седины, язвочек и прыщиков на коже головы или ее постоянный зуд.

4. Краснеют и слезятся глаза

Снижение зрения, особенно в сумерках – это самый серьезный признак дефицита витаминов. Кроме того, гиповитаминоз способен вызывать покраснение и припухлость век, постоянный зуд и выделения из глаз, частые воспалительные заболевания. Нередко следствием недостатка витаминов становится непереносимость яркого света, бликов, двоение в глазах и даже развивающаяся катаракта.

5. Кровоточат десны

Повышенная кровоточивость десен, язвочки на щеках и языке, шатающиеся зубы с чувствительной эмалью и склонностью крошиться, а также опухший, покрытый налетом или изменивший цвет язык – также явные признаки недостатка витаминов.

6. Отекает лицо, опухают суставы

Насторожить должно появление отеков на лице и руках, не связанных с пристрастием к маринадам или вчерашнему приему алкоголя. Внезапное опухание суставов, онемение, боль в мышцах, судороги и плохая координация движения тоже могут оказаться симптомами недостатка витаминов.

7. Меняется запах

Кроме того, на дефицит витаминов указывают мышечная слабость, жжение под кожей и в суставах, а также постоянное ощущение холода и даже усилившийся или изменившийся запах тела.

8. Апатия, плохая концентрация

На нехватку витаминов реагирует и наша нервная система. Невозможность сконцентрироваться, бессонница, депрессия, апатия, раздражительность, недостаток энергии, постоянная раздражительность – все это может быть признаками недостатка витаминов.

9. Сбой в пищеварении

Запоры, поносы, изменение вкусовых пристрастий, набор веса, повышение уровня холестерина в крови, тошнота и нарушение всасывания питательных веществ в кишечнике – симптомы дефицита витаминов. И даже потеря аппетита, обоняния и вкуса...

10. Отсутствие желания

Во многих случаях снижения полового влечения виновата не усталость, а несбалансированное питание.

Что делать?

Чаще всего изменения внешности – кожи, волос и ногтей – это признак недостатка основных витаминов А, Е, С и группы В. Обрати внимание на свой рацион – не стала ли ты меньше есть мясных и молочных продуктов, растительного масла и продуктов из цельного зерна. Но вместо того, чтобы сразу бежать в аптеку за витаминами, сначала посети лечащего врача. Специалист определит (как правило, с помощью биохимического анализа крови), каких конкретно витаминов тебе не хватает, и как можно эту недостачу компенсировать. Либо определит наличие заболевания, симптоматика которого схожа с проявлением дефицита витаминов.