Аюрведическая паста заменит скраб для лица

Рецепт приготовления аюрведической пасты прост, а компоненты доступны:

Гороховая (нутовая) мука - 3 столовых ложки

Овсяная мука - 3 столовых ложки

Куркума - 1/2 чайной ложки

Оливковое масло - 2 столовых ложки

3 капли ароматизированного масла (розового, лаванды, имбиря или любого другого)

Все ингредиенты поместите в баночку, закройте крышкой и хорошо встряхивайте, до получения комочков. Паста готова.

Применение: берем на ладошку немного этого состава, добавляем воды, растираем. Наносим на влажное лицо (шею, область декольте, локти, руки) круговыми движениями. Если подержать 5 минут мыльце на коже, то оно подействует, как маска. Смываем теплой водой.

Вы незамедлительно почувствуете, как меняется кожа, становясь нежной и бархатистой - паста освежает, очищает, питает и разглаживает кожу. Чтобы получить гороховую (нутовую) и овсяную муку, обыкновенный горох или нут и овсяные хлопья по 2 столовых ложки нужно измельчить в кофемолке. Они действуют, как нежный скраб. Порошок куркумы продается в специализированных магазинах или отделах специй.

Попробуйте и убедитесь, как эта процедура приятно действует на вашу кожу. Заменит любой тоник, скраб и средство для снятия макияжа.