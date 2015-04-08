Штаб Ахметова продолжает адресную помощь тяжелобольным людям

За три месяца 2015 года Гуманитарный штаб оказал помощь на приобретение медикаментов 1050 мирным жителям Донецкой и Луганской областей, это 850 взрослых и 200 детей.

Как передает корреспондент УНИИАН, об этом сегодня сообщила Римма Филь, координатор Гуманитарного штаба Рината Ахметова на пресс-конференции в Киеве.

По ее словам, с начала работы программы "Адресная помощь" (с августа 2014 года), Гуманитарный штаб Рината Ахметова оказал помощь 4700 мирным жителям Донбасса.

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"Это онкологическое направление, диабет, кардиопрепараты, помощь при тяжелых родах и раненным мирным жителям. Мы оказываем помощь на приобретение лекарственных препаратов. Это как направление кардиологической помощи, в первую очередь, пожилым людям, так и программа помощи инсулинозависимым детям. На сегодняшний момент 100 инсулинозависимых детей, которые проживают внутри линии соприкосновения, получили инсулин на три месяца вперед. Медикаментозная помощь очень важна для тех людей, которые остались на территории, не контролируемой украинской властью. Как известно, правительство с августа прошлого года не выплачивает не только пенсии и социальные пособия, но и закрыты все программы медикаментозной помощи для больных, страдающих почечной недостаточностью, онкологическими и сердечными заболеваниями. То есть все люди, которые жизненно нуждаются в постоянном медикаментозном лечении, сейчас находятся на грани жизни и смерти. И в этих городах существенную помощь оказывает Гуманитарный штаб Ахметова», - отметила Филь.

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Она подчеркнула, что, в первую очередь, под патронатом Рината Ахметова находятся раненные дети, на сегодняшний момент штаб «ведет» 54 ребенка, которые пострадали при обстрелах, и оказал медикаментозную помощь 22 раненным детям.

"Многие дети уже идут на поправку. Например, 14-летний Владислав из Краматорска. Мальчик пострадал 10 февраля во время обстрела города. Его диагноз – минно-взрывная травма, сквозное ранение правого бедра, повреждение подкожной вены, контузия мышц. Ребенок получил тяжелую травму. На сегодняшний день Гуманитарный штаб оказывает ему помощь в проведении операции и реабилитации. Также расскажу о трагедии, которая произошла на Крещение в Углегорске. 8-летняя девочка Таня играла с соседскими ребятами. Во время обстрела два мальчика погибли, а девочка получила очень тяжелые ожоги кожи. Таня и сейчас находится в тяжелом состоянии, ей нужна реабилитация в специализированном санатории, который единственный в Украине. Гуманитарный штаб будет оплачивать ее реабилитацию и сопровождать девочку в дальнейшем лечении», - сказала Филь.