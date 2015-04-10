Верховная Рада отменила обязательную аккредитацию аптек

09:46, 10 апреля 2015
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Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменения в статью 16 Основ законодательства Украины о здравоохранении» (№ 0927)

аптека лекарства / Фото: УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 246 из 313 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом предусмотрено, что не подлежат обязательной аккредитации аптечные учреждения.

Аккредитация аптек может осуществляться на добровольной основе.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и вводится в действие через 30 дней после опубликования.

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