Верховная Рада отменила обязательную аккредитацию аптек
09:46, 10 апреля 2015Страна
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Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменения в статью 16 Основ законодательства Украины о здравоохранении» (№ 0927)
Аккредитация аптек может осуществляться на добровольной основе
Фото: УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 246 из 313 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.
Законом предусмотрено, что не подлежат обязательной аккредитации аптечные учреждения.
Аккредитация аптек может осуществляться на добровольной основе.
Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и вводится в действие через 30 дней после опубликования.
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