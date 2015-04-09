На Донбассе разворачивается гуманитарная катастрофа - ОБСЕ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил представитель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Майкл Боцюркив сегодня на брифинге в Киеве.

«В некоторых местах восточной Украины происходит гуманитарная катастрофа, она разворачивается. И, по словам наших партнеров в ООН, уже более 6 тысяч человек погибли и более 1 миллиона покинули места проживания», - заявил он.

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«Мы получаем отчеты о резком ухудшении условий во многих учреждениях, включая больницы, и это сказывается на положении детей и пожилых людей и людей с ограниченными возможностями», - констатирует Боцюркив.

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«Во многих селах, особенно тех, которые расположены на линии соприкосновения и вблизи, например, таких как Спартак, Трехизбенка, - там нет электроэнергии, водопровода, не хватает жизненно важных продуктов и предметов первой необходимости», - добавил он.

Как раньше сообщал УНИАН, выводы ОБСЕ подтверждаются данными исследования КМИС для Гуманитарной карты Штаба Ахметова.