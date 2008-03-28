В прошлом году в Украине ощутимо возросли показатели материнской и младенческой смертности

В 2007 году в Украине возросли показатели материнской (на 17,1%) и младенческой (на 13,2%) смертности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на итоговой коллегии Минздрава Украины сообщил министр здравоохранения Украины Василий КНЯЗЕВИЧ.

По его словам, такие данные объясняются ведением более достоверной регистрации случаев материнской смертности.

“Ежегодно погибает почти треть женщин от экстрагенитальных патологий, которые осложняются беременностью и родами. Особенно нас беспокоят случаи смертности беременных от кровотечений – 24% среди всех причин смертности”, - сказал министр.

Анализируя ситуацию вокруг младенческой смертности в Украине, В.КНЯЗЕВИЧ отметил, что с 1 января 2007 года Украина ввела систему регистрации младенческой смертности (в соответствии с рекомендациями Всемирной организации охраны здоровья) массой тела от 500 граммов и сроком гестации (беременности) от 22 недель.

“Опыт европейских стран свидетельствует, что в течение первых трех лет после перехода на новые критерии регистрации происходит объективный рост уровня младенческой смертности на 20-30%”, - констатировал министр.

Он также проинформировал о причинах смертности детей до 1 года за прошлый год. “48,3% - это состояния, которые возникли в перинатальном периоде, 25,6 % - врожденные пороки развития”, - сказал В.КНЯЗЕВИЧ.