Генпрокуратура открыла уголовное дело о рейдерской атаке на ОАО “Индар”

Генеральная прокуратура открыла уголовное дело об отчуждении у государства 70,7% акций ОАО "Индар".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на итоговой коллегии Министерства здравоохранения Украины сообщил министр здравоохранения Украины Василий КНЯЗЕВИЧ.

Он отметил, что “на протяжении нескольких лет велась целенаправленная деятельность с тем, чтобы украсть в государства свыше 70% акций ОАО "Индар". “Минздрав сработал быстро и адекватно. Мы обращались во все инстанции, к первым лицам государства с просьбой открыть уголовное дело. И, если его не раскроют - государство распишется в своей несостоятельности," – сказал В.КНЯЗЕВИЧ.

Он обратился с просьбой «не политизировать ситуацию вокруг ОАО “Индар” и заверил, что “обеспечение инсулином в стране будет без перебоев и изменений”.

Как сообщал УНИАН, по информации пресс-центра Минздрава, руководство ГАК "Госмедпром" в лице генерального директора Олега БИРЮКОВА, с нарушением действующего законодательства, без согласования с Минздравом и без разрешения Фонда госимущества Украины осуществило отчуждение 70,7% ОАО "Индар" в пользу иностранной фирмы.

Исходя из того, что руководство ГАК "Госмедпрома" неоднократно допускало нарушения в своей деятельности, а также с целью обеспечения эффективного контроля за сохранением государственной собственности, 12.02.08 приказом Минздрава Украины №25-о отстранен от исполнения обязанностей генерального директора ГАК "Госмедпром" О.БИРЮКОВ. Вместе с тем, постановлением Носовского районного суда Черниговской области № 2-225/2008 от 22.02.2008 остановлено действие приказа Министерства здравоохранения Украины от 12.02.2008 № 25-о, в связи с чем О.БИРЮКОВ было восстановлен в должности.

Согласно выписке из сводного реестра, полученного Минздравом 11.03.08 (предыдущая выписка 22.02.08), стало известно, что в период с 23.02.08 по 11.03.08 О.БИРЮКОВЫМ отчуждено 11437581 акций, нарицательная стоимость которых составляет 57 187 905 грн., что составляет 70,7016% уставного фонда ЗАО "Индар" от ГАК "Госмедпром" в пользу Gerist Invest Limited (United Kingdom, Лондон Сьют, 12, 458-458 Стрейд Лондон).

По этому поводу Минздрав обратился в Генеральную прокуратуру, Министерство внутренних дел, Министерство иностранных дел, Министерство экономики, Службу безопасности Украины и в Хозяйственный суд г. Киева с ходатайством о срочном принятии безотлагательных мер по прекращению рейдерской атаки против завода "Индар".