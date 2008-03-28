Средняя продолжительность жизни в Украине на 11 лет меньше, чем в Европе

Средняя продолжительность жизни в Украине на 11 лет меньше, чем в странах Европы, и на 8 лет ниже, чем в соседней Польше.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на итоговой коллегии Министерства здравоохранения Украины сообщил министр здравоохранения Василий КНЯЗЕВИЧ.

“Особенно трагически на этом фоне выглядит сверхсмертность мужчин трудоспособного возраста”, – отметил он.

Причинами этого, по мнению министра, являются “в первую очередь, условия труды мужчин, которые заняты в отраслях с высоким риском травматизма, в частности, в металлургической, химической промышленности, и распространенность вредных привычек – курение и избыточное употребление алкоголя”.

Анализируя медико-демографическую ситуацию в Украине, В.КНЯЗЕВИЧ отметил, что “сегодня украинцы страдают от сочетания влияния экономического, экологического и демографического кризисов, которые усиливают друг друга и не позволяют выйти на путь повышения качества жизни”.

Относительно показателей смертности в Украине, то, по словам министра, “за последние 10 лет количество населения в Украине снизилось на три миллиона 889 тысяч человек, или на 7,7%”.

По словам В.КНЯЗЕВИЧА, наибольшие потери в Донецкой и Луганской областях – здесь соединились во времени процессы снижения рождаемости, роста смертности и миграционного выбытия.

“Менее всего человеческих потерь в Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Ривненской областях, потому что в этих регионах наблюдался высокий уровень рождаемости и относительно низкая смертность”, – сообщил министр.