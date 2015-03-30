На должность директора Национального института рака отобрано четыре кандидатуры

Как сообщили УНИАН в Минздраве, в течение 26 и 27 марта члены комиссии провели собеседования со всеми 18 претендентами и имели возможность ознакомиться с их видением развития Национального института рака.

По результатам предварительного отбора, путем рейтингового голосования членов комиссии, в «следующий тур» было допущено четырех человек: Думанского Юрия Васильевича, Колесник Елену Александровну, Осинского Дмитрия Сергеевича и Тодурова Ивана Михайловича.

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Теперь в течение 10 дней указанные претенденты должны встретиться с коллективом Национального института рака и представить им свое видение развития учреждения.

По результатам этих встреч, на основе опроса коллектива, министр здравоохранения Квиташвили примет окончательное решение о назначении директора (согласно пункта 7.2. Устава Национального института рака, утвержденного приказом МЗ Украины от 17.01.2015 г. № 14).

По словам первого заместителя министра Александры Павленко, мнение коллектива может стать решающей в принятии решения о будущем руководителе национальной онкологической учреждения.

«Именно диалог с коллективом и профессиональным сообществом в обсуждении предложений и видения в управлении должно стать практикой для всех предприятий в сфере здравоохранения во время назначения их менеджмента. Ведь открытость и профессионализм сегодня крайне необходимі во время назначения на ключевые должности», - отметила Павленко.

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Напомним, что приказом МЗ Украины от 24.02.2015 г. №17-о «О проведении открытого отбора кандидатов на должность директора Национального института рака» создана комиссия по отбору претендентов на должность директора Национального института рака в состав которой вошли специалисты министерства, ученые, ведущие онкологи, представители трудового коллектива институт и общественных организаций.

На предыдущих заседаниях комиссии были получены необходимые документы от претендентов и допущенные к участию в отборе на должность директора Национального института рака 18 человек.