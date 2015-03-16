Состояние здоровья Савченко относительно удовлетворительное - врачи

Состояние здоровья незаконно удерживаемой в российской тюрьме украинской летчицы и народного депутата Надежды Савченко относительно удовлетворительное.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказала главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Украины, гастроэнтеролог Наталья Харченко на пресс-конференции в Киеве.

“Мы можем дать только общую характеристику состояния, потому что есть понятие врачебной тайны, есть понятие согласия пациента, и мы все, соблюдая кодекс врача, можем, в общем, характеризовать ее состояние, что оно сейчас относительно удовлетворительное”, - сказала Харченко.

По ее словам, на момент беседы Савченко не предъявляла жалоб. “Вес ее увеличился на два килограмма”, - отметила Харченко и добавила, что в любой момент ситуация может измениться. Она пояснила, что Савченко уже принимает определенное время бульон.

Специалист Минздрава отметила, что Савченко также употребляет детское питание и те продукты, которые ее организм может переварить.

В свою очередь, заведующая кафедрой неврологии Национального медицинского университета им. Богомольца, невропатолог Лариса Соколова сообщила, что Савченко находится в нормальном психическом и моральном состоянии, контролирует и ориентируется в ситуации, четко понимает, что происходит, но “она нуждается в моральной поддержке”.

“К сожалению, она не подписала официального отказа от голодовки”, - подчеркнула Соколова.

Как сообщал УНИАН, 14 марта украинские врачи более 5 часов осматривали Савченко в московском СИЗО «Матросская тишина».

Накануне, 13 марта, их не пустили к Савченко.