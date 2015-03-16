Украинские врачи расскажут о состоянии здоровья Надежды Савченко
11:04, 16 марта 2015Страна
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Сегодня, 16 марта, в 12:00, в «Украинском доме» в Киеве состоится брифинг украинских медиков и Веры Савченко на тему: «Анализ состояния здоровья Надежды Савченко по результатам первого осмотра украинских врачей пленной летчицы»
REUTERS
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственного управления делами.
Участники брифинга:
1. Главный внештатный специалист Минздрава по специальности "гастроэнтерология" Наталия Харченко.
2. Заместитель главного врача по медицинским вопросам клинической больницы "Феофания" (ГУД), врач анестезиолог-реаниматолог Андрей Строкань.
3. Заведующий кафедрой неврологии Национального медуниверситета имени Богомольца, невропатолог Лариса Соколова.
4. Сестра летчицы Вера Савченко.
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