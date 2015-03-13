К Савченко не пропускают украинских медиков

К летчице и народному депутату Надежде Савченко несмотря на все договоренности до сих пор не пропускают украинских медиков.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Государственного управления делами.

По словам заместителя главного врача по медицинским вопросам клинической больницы «Феофания» Андрея Строканя, делегация медиков, которая сегодня утром прилетела в Москву, до сих пор стоит перед СИЗО.

«Пока к нам никто не вышел, и попадем ли мы к Надежде Савченко, неизвестно», - отметил он.

Среди украинских врачей, которые должны осмотреть Савченко - главный внештатный специалист Минздрава Украины по специальности «Гастроэнтерология», профессор Наталья Харченко, заместитель главного врача по медицинским вопросам клинической больницы «Феофания», врач анестезиолог-реаниматолог Строкань и заведующий кафедрой неврологии Национального медуниверситета им. Богомольца, невропатолог, профессор Лариса Соколова.

Справка УНИАН. Летчица Савченко была похищена боевиками на Донбассе летом 2014 года, а затем ее перевезли в Россию, где обвинили в причастности к гибели российских журналистов. В то же время, по данным защиты, она не могла быть причастна к гибели журналистов, поскольку попала в плен еще до их смерти.

В конце января 2015 года Савченко также обвинили в незаконном пересечении российской границы.

26 октября 2014 года на внеочередных выборах Савченко была избрана народным депутатом по списку партии «Батькивщина». Верховная Рада делегировала в ПАСЕ.

Савченко с 15 декабря 2014 года голодала в знак протеста против незаконного заключения в России. В начале марта состояние ее здоровья ухудшилось.

5 марта в Федеральной службе исполнения наказаний РФ заявили, что Савченко не отказалась от голодовки, но согласилась пить куриный бульон для поддержания здоровья.

Адвокат Савченко Марк Фейгин сообщил, что летчица выходит из голодовки по рекомендациям украинских врачей и отказалась пить бульон. Он сообщил, что адвокаты привезли Савченко специальное питание. 11 марта адвокат Савченко сообщил, что самочувствие его подзащитной после частичного отказа от голодовки не улучшилось.

12 марта другой адвокат Илья Новиков заявил, что к Савченко будут допущены украинские врачи.