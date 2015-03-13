Простые средства для укрепления и лечения дёсен

Для укрепления дёсен и для лечения их заболеваний можно использовать не только лекарственные, но и фитотерапевтические средства, пишет telegraf.com.ua.

Отвар шалфея и отвар коры дуба. Шалфей лекарственный, а также кора дуба обладают вяжущими, кровоостанавливающими и антисептическими свойствами. Способ приготовления отвара шалфея: на одну столовую ложку измельченных листьев шалфея взять 200 граммов кипятка, залить листья кипятком и настаивать в течение тридцати минут. Остудить до комнатной температуры и полоскать рот 3-4 раза в день. Отвар успешно применяется при стоматите, гингивите и других заболеваниях десен. Способ приготовления отвара коры дуба: взять одну столовую ложку тщательно измельченной коры дуба, залить кипятком в объеме 200 граммов, кипятить смесь в течение 7 минут. Затем полученный отвар процедить, остудить, после чего использовать для полоскания рта 2 раза в день.

Также можно использовать для полоскания полости рта отвары листьев грецкого ореха, зверобоя, кровохлебки, лапчатки прямостоящей, змеевика, алтея, аира обыкновенного, календулы или ромашки. Все названные лекарственные растения имеют выраженные бактерицидные и антисептические свойства, помогают уменьшить болезненность десен и их воспаление.

Для лечения воспаления десен народными средствами можно использовать сок алоэ или каланхоэ. Соки этих растений втирают в десны легкими круговыми движениями. Хороший противовоспалительный эффект можно получить и просто пережевывая листья алоэ или каланхоэ несколько раз в день по 5-10 минут. Также полезен при заболеваниях десен сок щавеля. Он несколько обезболивает десны и обеззараживает полость рта.

Мед издавна используется в народной медицине для лечения и уменьшения воспалений десен. Его следует смешать с поваренной или морской солью (на 20 граммов меда берется 5 граммов соли) и втирать в десны.