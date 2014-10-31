Специи и травы укрепляют здоровье

Оказывается, они не только делают пищу вкуснее, но и снижают содержание в ней натрия, жиров и калорий. Красный перец помогает похудеть, а корица стабилизирует уровень глюкозы в крови и повышает чувствительность к инсулину, передает meddaily.ru со ссылкой на Zee News.

Согласно данным ученых из Университета Колорадо, добавление специй и трав в низкокалорийные блюда (постное мясо, овощи и макаронные изделия из твердых сортов пшеницы) делает их более привлекательными. А исследователи из Университета Пенсильвании выяснили: смесь из специй в продуктах с высоким содержанием жира снижает уровень инсулина и триглицеридов после еды.

Ученые полагают: использование специй и трав при приготовлении пищи укрепит здоровье людей. Объединив усилия, ученые, политики, повара и создатели продуктов питания способны защитить людей от множества заболеваний.